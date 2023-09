Milan, Pioli: “Risultato importante, Jovic ha qualità”

“Il risultato è importante e la prestazione dà continuità alle prime due. Abbiamo sofferto con personalità e generosità, è una vittoria importante contro un avversario difficile. Ma abbiamo tante cose da migliorare”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli dopo la vittoria per 2-1 sulla Roma con i gol di Giroud e Leao. “Non ho pensato alla partita di gennaio, anche perché nel match di ritorno all’Olimpico siamo stati noi a pareggiare nel recupero – dice a Dazn in riferimento alla rimonta subita nella scorsa stagione contro i giallorossi a San Siro -. La squadra sta bene in campo, è l’inizio di stagione che volevamo. Vogliamo costruire con Maignan e cinque giocatori. I ragazzi sanno leggere gli spazi e conoscono le uscite degli avversari – aggiunge Pioli -. Sono meccanismi che stiamo cercando di trovare. In parità numerica abbiamo controllato la partita, palleggiando e accelerando quando era il momento di farlo. Un po’ di tensione è venuta, ma abbiamo concesso poco. Anche in 10 la squadra è stata compatta e generosa”.

Su Leao: “Spero possa segnare tanti gol, ne ha le capacità – spiega il tecnico -. Deve continuare a muoversi come ha fatto stasera, finalmente si è fatto trovare dentro l’area perché ogni tanto dimentica di andarsi. Deve continuare così, la sua voglia e la sua crescita mentale sono evidenti. È un ragazzo sereno e motivato”. Sull’arrivo di Jovic nell’ultimo giorno del mercato: “Faceva parte della lista di attaccanti che cercavamo, viene da una stagione difficile, ma ha qualità e talento. Ci darà una mano. Giochiamo tante partite, siamo ambiziosi e ci sarà spazio per tutti”, aggiunge Pioli che conclude con un commento sul derby con l’Inter alla quarta giornata: “Avremo poco tempo per prepararla, ma dopo la sosta è meglio affrontare partite importanti. Troverò i ragazzi pronti e determinati. C’è grande ambizione, sarà l’occasione per misurarci”.