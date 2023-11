Milan, Pioli pronto a convocare Camarda: può essere il più giovane di sempre in A

Può cadere dopo due anni il record di Wisdom Amey del Bologna. Il giocatore classe 2005 esordì con i rossoblù nel maggio del 2021, superando il record che fu di Amedeo Amadei e Pietro Pellegri, con questi ultimi in campo, in epoche diverse, a 15 anni e 280 giorni. Il difensore rossoblù giocò la sua prima partita da professionista, in occasione del match contro il Genoa, a 15 anni e 274 giorni. Ora può essere superato da Francesco Camarda, possibile mossa a gara in corso in Milan-Fiorentina. L’attaccante classe 2008 sta bruciando le tappe in Primavera e va verso la convocazione di Stefano Pioli alla luce dell’emergenza che vede i rossoneri privi di Leao e Okafor (infortunati) e di Giroud (squalificato). Ecco quindi che a gara in corso potrebbe toccare a Camarda, 15 anni e 261 giorni. Poco più che un bambino, ma in campo europeo, in Youth League, ha già messo a segno tre gol in tre presenze. D’altronde il Milan nella sua storia non è nuovo ad esordi precoci. Il caso più recente è quello di Gianluigi Donnarumma, tra i pali a 16 anni e 8 mesi. Ma il più celebre è Gianni Rivera, in campo a 15 anni e nove mesi. L’ex Golden Boy è il quarto nella speciale classifica. Ma da sabato potrebbe retrocedere di una posizione.