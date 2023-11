Incidenti prima di Marsiglia-Lione, tifoso condannato a 4 mesi per attacco al bus

Primi provvedimenti dopo gli incidenti avvenuti lo scorso 29 ottobre in occasione della sfida tra Marsiglia e Lione, poi rinviata. Un 22enne tifoso del Marsiglia è stato condannato a 4 mesi di carcere con la condizionale per aver tirato un sasso contro il pullman della formazione ospite. Per lui anche il divieto di ingresso allo stadio valido per i prossimi tre anni. La sassaiola contro il veicolo che trasportava la squadra ospite aveva portato poi al ferimento del tecnico Fabio Grosso. Thomas S., 22 anni, negoziante, membro del gruppo di ultrà dell’MTP, ha trascorso 24 giorni in prigione a Baumettes. “Mi pento completamente delle mie azioni, avrei potuto ferire qualcuno”, si è difeso in tribunale. “È stato un momento di follia”, ha aggiunto. La corte non ha accolto i presunti atti di violenza e degrado, condannandolo tuttavia per il lancio di pietre, che non ha raggiunto l’autobus del Lione.