Milan, ostacolo per lo stadio a San Donato: da Parco Sud stop al consumo di suolo agricolo

Nuovo ostacolo per il Milan per quanto riguarda l’ipotesi di costruire il nuovo stadio nel comune di San Donato Milanese. Il consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, infatti, ha votato all’unanimità una mozione, presentata dal consigliere Renato Aquilani, che esprime un parere preventivo negativo rispetto a eventuali richieste di costruzione di grandi impianti sportivi, compresi i servizi connessi (come i parcheggi e attività commerciali) all’interno delle aree verdi del Parco agricolo. Da ricordare come in base all’attuale progetto, lo stadio non ricadrebbe nei territori vincolati del Parco agricolo, mentre i parcheggi esterni sì.

Il presidente del Parco Agricolo, Daniele Del Ben, commenta: “Ho ritenuto opportuno esprimermi a favore di questa mozione perché ritengo che si debba dare un segnale forte rispetto ad eventuali operazioni in contrasto con le finalità contenute nella legge istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano, un polmone verde che fornisce ossigeno all’intera area metropolitana. Auspico che il tema dei grandi impianti sportivi venga finalmente affrontato in una logica di governo di area vasta, così come è stato chiaramente espresso dal consiglio direttivo, attraverso il protagonismo dei Comuni che costituiscono l’area metropolitana milanese. Trovo positivo che i rappresentanti degli ambientalisti, di Regione Lombardia, dei Comuni e della Città metropolitana con il voto di oggi abbiano dimostrato la propria adesione a questa prospettiva”.