Milan, Okafor infortunato: lesione al bicipite femorale

Emergenza attacco per il Milan di Stefano Pioli in occasione del match contro la Fiorentina. Oltre a Giroud squalificato e a Leao infortunato, Stefano Pioli perde pure Noah Okafor in vista della gara di sabato contro i viola. L’attaccante, infatti, nella terza partita giocata con la Svizzera contro la Romania, ha rimediato un infortunio alla coscia e gli esami strumentali effettuati ieri al rientro hanno evidenziato, fanno sapere dal Milan, una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana. Con Jovic e Pulisic, si scalda quindi Chukwueze (favorito su Romero) che potrebbe completare il tridente rossonero.