Napoli, anche il Chelsea sulle tracce di Kvaratskhelia

In attesa del tanto atteso rinnovo di contratto, aumentano sempre più le corteggiatrici di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo “Espn”, il giocatore georgiano è entrato nel mirino del Chelsea, come sempre alla ricerca di talenti con un gran potenziale. Nulla di concreto, anche perché sulle tracce del giocatore del Napoli ci sono anche altre big europee. Ma soprattutto perché De Laurentiis di certo non è intenzionato a sedersi a trattare a cifre basse. Difficilmente si accontenterebbe di un’offerta da meno di 100 milioni di euro, cifra alla portata del Chelsea a patto però di rientrare nei limiti imposti dal fair-play finanziario. E questo dipenderà anche da se e a quale competizione europea la squadra riuscirà a qualificarsi per la prossima stagione. E al momento la classifica dei Blues in Premier League non è delle migliori.