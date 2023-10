Milan, nessun gol fatto o subito con un colpo di testa: come Burnley e Aston Villa

Dimenticate il Milan “a gravità zero”, come il mitico soprannome coniato da Carlo Pellegatti per Oliver Bierhoff. Nel bene o nel male, i colpi di testa sono stati determinanti nella scorsa stagione dei rossoneri. Un gol di Giroud in elevazione ha permesso ai rossoneri di battere la Juventus a maggio, mentre due dei passi falsi più dolorosi in casa arrivarono proprio con dei colpi di testa: la rimonta (2-2) subita contro la Roma, confezionata da Ibanez (di testa) e Abraham, e la sconfitta contro il Napoli, decisa dallo stacco aereo di Simeone. In vista di Napoli-Milan, la squadra di Stefano Pioli si presenta con un dato a sorpresa: la formazione rossonera non soffre più le palla alte, ma allo stesso tempo fatica a segnare con lo stesso fondamentale. Come si legge negli insights della Lega Serie A, il Milan infatti è, insieme a Burnley e Aston Villa, una delle tre squadre nei cinque massimi campionati europei a non aver ancora segnato né subito gol di testa. La Juventus non era l’avversario migliore per sbloccarsi, visto che quella bianconera è una delle cinque squadre a non avere ancora subito gol su sviluppi di palla inattiva. Adesso c’è il Napoli e una retroguardia che sta provando ad acquisire certezze dopo la sosta, grazie al ritorno di Rrahmani e alla crescita di Natan. Zero gol al giro di boa in Champions League, come mai era successo prima, preoccupano Pioli, anche se nei due precedenti impegni contro Borussia e Newcastle la sua squadra aveva prodotto tanto. Giroud in campionato ha realizzato 4 gol e 3 assist in Serie A in otto presenze, stessa quota di Pulisic e uno in più di Leao. Con Okafor e Jovic malconci, toccherà ancora a Giroud, a 37 anni, provare ad indossare i panni del trascinatore. La sfida col Napoli può essere già un crocevia.