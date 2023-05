Milan-Lazio, Florenzi out per un lieve problema muscolare

Alessandro Florenzi non prenderà parte alla partita Milan-Lazio, valida per la trentaquattresima giornata di Serie B. Il terzino azzurro è stato fermato da un problema muscolare di lieve entità. L’ex Roma – che ha già saltato la sfida contro i giallorossi per uno stato febbrile – dovrà essere valutato in vista del derby di Champions. Non si esclude che quello di oggi sia uno stop precauzionale.