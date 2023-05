Rivaldo sogna un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: “Sarebbe bello”

Cristiano Ronaldo, da qualche mese, ha deciso di giocare in Arabia Saudita per l’Al Nassr, club in cui potrebbe anche chiudere la sua gloriosa carriera. Un epilogo che probabilmente nessuno vorrebbe, compreso l’ex attaccante del Barcellona, Rivaldo. Quest’ultimo, nel corso di un’intervista concessa ad AS, rivelato con quale maglia vorrebbe vedere CR7 per un’ultima volta: “Il contratto con l’Al Nassr è sicuramente irrinunciabile, ma non è facile giocare in un Paese così chiuso. Ci sono momenti di pressione e delusione. Secondo me sarebbe bello per lui e per il calcio se tornasse al Real Madrid per concludere la sua carriera. I tifosi non potranno pretendere molto da lui, ma potrebbe comunque dare una mano per conquistare altri trofei”.