Milan-Inter: nerazzurri in campo a sostegno della campagna Wwf “Il Panda Siamo Noi”

In occasione dell’Earth day (22 aprile), l’Inter scenderà in campo nel derby con il Milan a sostegno della campagna del Wwf Italia “Il Panda Siamo Noi” portando sul terreno di gioco gli “Ext1nction Numb3rs”, ovvero i numeri che spiegano in maniera inequivocabile la crisi di natura che stiamo vivendo. Sulla manica di ogni maglia interista sarà applicata una patch che racconta un dato o un messaggio di mobilitazione collegato al numero del giocatore che la indossa. Sulla manica della numero 1 di Sommer, sarà scritto“Abbiamo 1 solo pianeta a disposizione”. La numero 9 di Thuram racconterà i 9 ettari di foreste che vengono distrutti ogni minuto mentre la 10, indossato da Lautaro, indica come negli ultimi 14 anni si sia verificato un calo medio del 10% della biodiversità. Il 23 di Barella denuncerà come il commercio illegale di fauna valga 23 miliardi di dollari, mentre il 20 di Çalhanoğlu sottolinea i 20.000 decessi in Europa per caldo estremo nel 2022 “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione che ci permette di fare da cassa di risonanza su un tema molto importante. Il linguaggio dello sport, i suoi valori universali, riescono a favorire il cambiamento ed a raggiungere i cuori di milioni di appassionati. Siamo certi che questo appello non rimarrà inascoltato”, le parole del vice presidente dell’Inter Javier Zanetti.