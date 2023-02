Milan, Ibrahimovic verso convocazione col Torino. Tomori e Bennacer puntano il Tottenham

Il Milan comincia a recuperare pezzi, ottenendo buone indicazioni per provare a riscattare un avvio di 2023 decisamente horror. Infatti, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi con il gruppo, e quindi non è da escludere una sua convocazione in vista della sfida con il Torino. Buoni segnali arrivano anche da Tomori e Bennacer: gli ultimi controlli hanno infatti dato spiragli positivi, e i due puntano ad essere presenti per la sfida di andata di Champions League contro il Tottenham. Infine, capitolo Maignan: anche in questo caso si tratta di una buona notizia, visto che il francese comincerà ad aumentare i carichi di lavoro, e in base alle risposte del polpaccio si saprà se sarà effettivamente a disposizione di Stefano Pioli in una o due settimane. Difficile, però, vederlo in campo contro il Tottenham.