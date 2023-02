Il prefetto di Lecce ha disposto il divieto di vendita ai tifosi residenti nel Lazio dei biglietti per Lecce-Roma, in programma sabato 11 febbraio. La decisione è stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica, visti gli scontri tra tifosi napoletani e romanisti avvenuti sull’A1 l’8 gennaio scorso.