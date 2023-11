Milan, Bennacer torna ad allenarsi in gruppo. Nuovi accertamenti in vista per Leao e Thiaw

In casa Milan si riprende a lavorare dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund. L’obiettivo si sposta sul campionato, dove il prossimo avversario sarà il Frosinone. Ancora tanti infortuni per la rosa rossonera, ma Stefano Pioli può sorridere per il ritorno in gruppo di Ismael Bennacer che oggi ha lavorato interamente in gruppo. Nelle prossime ore sarà valutata la sua possibile convocazione già per la sfida con i ciociari. La situazione rimane però molto complicata, soprattutto in difesa: Thiaw dovrà effettuare una risonanza tra dieci giorno per capire l’entità della lesione e anche Kjaer sta faticando a recuperare a causa di una irritazione che lo staff medico ha già individuato e iniziato a trattare.

Altri accertamenti in arrivo anche per Leao, che nei prossimi giorni si sottoporrà a una nuova risonanza. Per quanto riguarda Okafor invece la speranza è di averlo a disposizione contro il Monza, con il giocatore che prosegue senza intoppi il lavoro di recupero alla pari di Pellegrino e Sportiello.