Milan, Bennacer operato in artroscopia: stop di 6 mesi

“AC Milan comunica che questa mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi”. Lo fa sapere la società rossonera, in merito alle condizioni del centrocampista ex Empoli, che ha chiuso la sua stagione in anticipo dopo l’infortunio nella semifinale di Champions di andata contro l’Inter.