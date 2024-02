Milan-Atalanta, Pioli: “Troppo poco per il rigore, Holm si mette le mani in faccia. Bravi loro…”

“Stasera se c’era una squadra che meritava di vincere era il Milan, che ha fatto la miglior partita con me contro l’Atalanta. Abbiamo giocato con qualità, dovevamo fare qualche gol in più. Meritavamo la vittoria ma è stata certamente la migliore prestazione di questa settimana”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli commenta a Dazn il pareggio contro l’Atalanta in campionato. “Il rigore? Considerato il metro usato solidamente da Orsato penso che ci fosse troppo poco in quel contatto, poi Holm si tiene anche il viso e non era stato colpito lì. Ma bravi loro a trovarlo”, ha aggiunto il tecnico rossonero usando il sarcasmo.

“Purtroppo stiamo prendendo troppi rigori, forse qualche ingenuità nostra e qualche decisione esagerata degli arbitri. Ma ora dobbiamo pensare solo alle prossime partite in campionato e al doppio confronto in Europa League”, ha detto ancora Pioli che poi commenta la prova di Leao autore del primo gol. “Probabilmente ha fatto la miglior partita della stagione come continuità, con strappi e intensità anche in fase difensiva. Nasce tutto da lui, dalla sua convinzione perchè ha i mezzi per essere questo tipo di giocatore”, ha dichiarato Pioli. “Abbiamo giocato una partita di livello tecnico e mentale, che ci deve dare convinzione per le prossime partite molto importanti. Questo ci deve dare forza, soprattutto in vista della gara di venerdì contro la Lazio. L’obiettivo ora è stabilizzare il terzo posto e poi provare a riprendere la Juventus, le difficoltà ci saranno per tutti”, ha concluso Pioli.