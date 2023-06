Manovra stipendi: udienza Agnelli al TFN slitta a martedì 27 giugno

Slitta al 27 giugno il processo davanti al Tribunale federale nazionale della Figc nei confronti di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, sul caso della ‘manovra stipendi’. L’udienza si sarebbe dovuta svolgere questo giovedì ma è stata rimandata per improrogabili impegni di lavoro dello stesso che, è l’unico a non accettare il patteggiamento tra i dirigenti bianconeri, quando anche il club ha patteggiato una sanzione di oltre 700mila euro chiudendo ogni pendenza davanti alla giustizia sportiva italiana.