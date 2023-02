Luciano Spalletti vince il premio Bearzot: “Combina gioco e vittorie”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha vinto il Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, riconoscimento promosso dall’Unione Sportiva Acli in collaborazione con la Federcalcio, giunto alla 12esima edizione. Queste le motivazioni: “Riesce a coniugare bel gioco e vittorie. Virtù, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot, come pure l’attitudine all’insegnamento: in campo e fuori. Certe sue recenti “lezioni” a piccoli fan partenopei che avevano marinato la scuola per andare a seguire gli allenamenti del Napoli infatti sarebbero piaciute tanto al ct del mondiale ’82 ed hanno esaltato sul web migliaia di tifosi, pardon, genitori, riaffermando il valore educativo dello sport anche quando è vissuto al massimo livello”. La cerimonia di consegna avverrà il prossimo 24 marzo a Napoli. “Un grande tecnico, ma soprattutto un uomo di valori. Luciano Spalletti ricalca in pieno la nostra idea di sport, fatta di rispetto ed educazione”, ha sottolineato il presidente dell’US Acli, Damiano Lembo. Il 24 marzo, inoltre, sarà premiato anche Nicola Pietrangeli, al quale la giuria ha assegnato il premio speciale alla carriera.