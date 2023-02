Gabriele Gravina: “Spalletti mi ricorda Mancini”

“Spalletti è un tecnico che punta molto sul calcio come squadra, mi ricorda tantissimo l’Arrigo Sacchi di qualche anno fa e un certo Mancini di oggi”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, in riferimento al tecnico del Napoli al quale è stato assegnato il Premio ‘Enzo Bearzot’. “Il Napoli, assieme alle altre italiane impegnate in Europa, credo sia lo spot più bello, dobbiamo tifare le italiane in Europa. Lo spot più bello è che qualcuna di queste squadre vada più avanti possibile”, ha aggiunto.