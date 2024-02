Luciano Moggi su ‘Libero’: “Pioli e Allegri maltrattati senza motivi reali”

Sul suo blog di ‘Libero’, in un articolo dal titolo “Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, mister ‘maltrattati’ senza motivi reali”, Luciano Moggi difende i due tecnici di Juventus e Milan, criticati per i recenti risultati delle loro squadre. L’Inter è distante nove e tredici punti dalle rivali ed è sempre più in fuga. Per Moggi “quando il Milan non vince il ciclo di Pioli sembra sempre al capolinea e il tecnico viene dato come sicuro partente; peggio per Allegri, al quale ogni giorno viene chiesto di andarsene perché la squadra, secondo opinionisti e tifosi, vince giocando male, ma soprattutto perché avrebbe dovuto tenere il passo dell’Inter, non essendo impegnata in competizioni europee“. Nella situazione attuale ci sarebbero più meriti della capolista, quindi che demeriti delle rivali: “Quest’anno l’Inter sta emulando lo scorso campionato del Napoli: è al comando della classifica con largo margine sulla seconda e ha vinto 4-0 a Lecce – scrive Moggi -, nella stessa settimana in cui ha battuto 1-0 l’Atletico Madrid a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions. A differenza del Napoli che veniva trascinato soprattutto dalle giocate di Osimhen e Kvara, l’Inter vince giocando di squadra”. “Addirittura circolano nomi di possibili sostitui di Allegri, nonostante sia secondo in classifica”, aggiunge Moggi. Tornando al Milan, contro l’Atalanta secondo l’ex dg della Juventus “i rossoneri avrebbero meritato di vincere per il bel gioco messo in evidenza, per le occasioni create, per aver costretto gli uomini di Gasperini continuamente a difendersi”.