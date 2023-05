L’Hellas perde a Bergamo: Salernitana salva matematicamente

La Salernitana è salva aritmeticamente con tre partite ancora da giocare. La sconfitta dell’Hellas Verona sul campo dell’Atalanta fa scattare la festa salvezza per la squadra di Paulo Sousa, che lunedì alle 18:30 scenderà in campo all’Olimpico con la Roma con un morale decisamente diverso. La Salernitana non ha trovato il successo in nessuna delle ultime sette trasferte di campionato (5N, 2P) e non fa peggio nel corso di una singola stagione di Serie A dal 1998/99, quando la striscia negativa esterna arrivò a dieci. La salvezza in anticipo e il raggiungimento dell’obiettivo stagionale però rappresentano già una nota lieta in questa trentaseiesima giornata per i granata che sotto la guida di Paulo Sousa hanno invertito la rotta.