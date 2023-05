Formazioni ufficiali Barcellona-Real Sociedad, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Sociedad, match valido per la 35esima giornata della Liga 2022/2023. Grazie al successo contro l’Espanyol, i catalani si sono laureati aritmeticamente campioni di Spagna e potranno festeggiare davanti al proprio pubblico. Guai però a distrarsi visto che in visita al Nou Camp arriva la Real Sociedad, a caccia di punti per blindare il quarto posto. Appuntamento questa sera alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Balde, Koundé, Christensen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Kessié, de Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. Allenatore: Xavi.

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Illarramendi; Barrene; Cho, Sorloth. Allenatore: Alguacil.