Lega Serie A, assemblea convocata per lunedì 24 aprile: tutti i punti all’ordine del giorno

Convocata per lunedì 24 aprile l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A. All’ordine del giorno ci saranno manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento, diritti AV, invito a offrire ripartizioni Diritti AV, quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 (art. 8 del DPCM 1° marzo 2018), diritti AV estero, assegnazione diritti audiovisivi Coppa Italia e Supercoppa 2022/23 e 2023/24 territorio francese, canale Radio di Lega Serie A stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25.