Lecce-Udinese, Sottil: “Partita da approcciare nel migliore dei modi”

“I ragazzi hanno lavorato bene in questi giorni e oggi abbiamo rifinito per preparare al meglio la partita di domani in cui dovremo essere concentrati sin dall’inizio. Strategicamente sarebbe un errore non approcciare bene la partita, lo ribadisco soprattutto domani con una squadra che viene da un periodo negativo di risultati, gioca in casa e per la salvezza”. Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia dell’anticipo contro il Lecce in programma al ‘Via del Mare’.

“Dispiace non avere tutti gli attaccanti a disposizione come nella prima parte di stagione – ha continuato l’allenatore riferendosi all’infortunio di Success – perché, in questo modo, posso costruire delle strategie di gara a mio piacimento, anche a partita in corso. Abbiamo scelte quasi obbligate, nonostante abbia totale fiducia nei miei giocatori. Avere avuto la rosa completa è stato sicuramente un valore aggiunto, qualcosa abbiamo pagato ma fa parte del passato”.

Sottil analizza gli avversari di domani: “Il Lecce è ben allenato e ben organizzato, veloce di gamba. Nelle ultime partite il loro cammino dice che non hanno fatto bene, un punto in otto partite, ma li ho visti vivi con il Milan e hanno giocatori capaci di saltare l’uomo, con tecnica e per tutti questi fattori dovremo essere pronti, soprattutto nell’approccio della partita. Lo pretendo dai miei ragazzi.