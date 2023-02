Lecce-Sassuolo 0-1, Baroni: “Dispiace ci venga detto che il nostro campo è indegno”

“La prestazione è stata convincente. C’è stata. Il Sassuolo è una squadra importante, con una classifica che non gli appartiene. Cosa è mancato? Un pelo di qualità negli ultimi metri. Ci sono state tante situazioni in cui siamo andati al tiro, c’è mancato un po’ di precisione. Poi abbiamo subito un gol evitabile, soprattutto perché conoscevamo le traiettorie di Berardi sui calci d’angolo. Serviva un po’ di attenzione in più sul primo palo. Ma abbiamo tanti giovani che crescono pure con queste sconfitte”. Queste le parole dell’allenatore del Lecce, Marco Baroni, dopo la sconfitta casalinga patita per mano del Sassuolo: “Loro avevano qualità e velocità, un pelo in più di lucidità negli ultimi 16 metri la partita non la perdevamo. Il terreno di gioco? Mi dispiace che Consigli abbia detto che è indegno. Una dei fattori di crescita della società è un centro sportivo, certamente è una delle situazioni che si può migliorare. Dobbiamo lavorare sulla capacità di essere concreti negli ultimi metri perché il problema del gol ce lo abbiamo, ma noi cerchiamo di migliorare sempre”.