Lecce-Atalanta, Corvino: “Salvi con la squadra più giovane del campionato, risultati esponenziali”

Pantaleo Corvino ha parlato nel pre-partita di Lecce-Atalanta, match della penultima giornata della Serie A 2023/2024. Grande distensione in casa giallorossa, con il responsabile dell’area tecnica che può festeggiare il traguardo della salvezza ottenuto in anticipo dai ragazzi allenati da Luca Gotti. “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto risultati esponenziali e i miei numeri credo che rimarranno nella storia di questo club – spiega Corvino – Saverio (il presidente Sticchi Damiani, ndr) mi ha chiesto di tornare per rimettere a posto i conti del club. In questi tre anni ci siamo riusciti e ora siamo salvi in Serie A con la squadra più giovane del campionato. E senza prendere giocatori in prestito. Oggi ci sono tre giocatori titolari dalla nostra Primavera campione d’Italia, questo ci inorgoglisce molto.”

Sul futuro di Gotti: “Siamo felici, si è subito calato in questa realtà. Lui ha creduto in noi e noi in lui, un plauso però lo voglio fare anche a Baroni e D’Aversa. Mercato? Vorrei non cedere nessuno ma anzi prendere qualcuno in più per essere sempre più protagonisti. Allo stesso tempo però la società ha delle esigenze e pensa a tutto il territorio. Dovrei essere un timbro di garanzia per tutti, con il Cagliari ho fatto 250 presenze da dirigente del Lecce.”