Lazio su Simeone come vice Immobile: contatti tra De Laurentiis e Lotito

La Lazio cerca un vice Immobile e nel casting prende quota il nome di Giovanni Simeone. Secondo la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito hanno già parlato della possibilità di impostare un affare e nei prossimi giorni potrebbero avere luogo altri contatti. Simeone ha ricoperto al meglio il ruolo di vice Osimhen al Napoli, facendosi trovare pronto nei momenti decisivi della stagione e segnando diversi gol determinanti per lo Scudetto partenopeo. Adesso la Lazio pensa al figlio d’arte per tornare ad avere un Simeone in squadra. Sono nove i gol stagionali in tutte le competizioni per l’attaccante argentino, di recente tornato anche nel giro dell’Albiceleste.