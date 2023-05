Lazio-Sassuolo, Pellegrini: “Vogliamo tornare a vincere, il gruppo è compatto”

Luca Pellegrini ha parlato della sfida casalinga che attende la sua Lazio contro il Sassuolo: “Vogliamo tornare a vincere, dopo le sconfitte contro Torino e Inter in cui non sono arrivati punti. Dobbiamo mantenere il vantaggio sulle inseguitrici per la zona Champions. Il Sassuolo gioca bene, non possiamo sottovalutarlo. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Io spero di fare il meglio possibile per la squadra. Non so quanto minutaggio avrò ma cercherò di sfruttare i minuti che avrò a disposizione. Mancano solo 6 giornate alla fine del campionato. Dobbiamo rimanere un gruppo compatto e non pensare alla prestazione dei singoli”.