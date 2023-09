Lazio, Sarri: “E’ un momento difficile, dobbiamo capire cosa ci sta mancando”

“Abbiamo concesso tanto tra il gol dell’1-0 e l’1-1, gli abbiamo messo la partita in mano. Siamo in un momento in cui non abbiamo la solidità dello scorso anno e non riusciamo a trasformare in gol la mole di gioco. E’ un momento difficile in cui dobbiamo stare calmi e capire perché non riusciamo a ripetere le prestazioni dell’anno scorso quando vincemmo 22 partite. In questo momento ci siamo un po’ persi facendo meno di quello che potremmo fare in relazione a quanto giochiamo. E’ un discorso di mentalità che in questo momento abbiamo perso”. Così il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ai microfoni di DAZN, commenta il pari dei suoi contro il Monza. Poi, sulla mancanza di un giocatore come Milinkovic-Savic, ammette come “quella fisicità lì non ce l’abbiamo. Sergej, quando la partita si sporcava, era una risorsa importante. I fischi? I tifosi devono fare quello che vogliono. I ragazzi stanno dando quello che hanno, in questo momento le cose non ci vengono bene”, conclude l’allenatore biancoceleste.