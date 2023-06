Lazio, Luis Alberto: “La finale di Champions? La vince il Manchester City 2-0”

“Sono cambiato tanto, ho ascoltato Sarri e alla fine sono tornato a giocare e divertirmi. A volte mi sacrifico di più ma l’importante è che la squadra stia bene. Non ho mai ascoltato le critiche della gente, dico sempre quello che penso. Vediamo il prossimo anno, se continuiamo così, dove possiamo arrivare”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio Luis Alberto dopo la vittoria contro l’Empoli e la conquista del secondo posto.

“All’inizio con Sarri ho sofferto il cambio tattico e di progetto – ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di DAZN – poi ho cambiato il modo di giocare ed è stato facile ritrovarmi in campo negli ultimi 4-5 mesi. La Champions per me è molto importante, siamo cresciuti e arrivare al 2° posto è tanta roba anche se non abbiamo una rosa amplia. Speriamo che il mercato quest’anno ci dia un aiuto perché altrimenti sarebbe molto difficile. La finale di Champions? La vince il Manchester City 2-0”, ha concluso Luis Alberto.