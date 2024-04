Lazio, Luis Alberto assicura: “Darò il massimo fino all’ultima partita”

Tramite i suoi profili social, Luis Alberto ha fatto chiarezza in seguito alle sue dichiarazioni dopo la gara contro la Salernitana, in cui ha annunciato l’addio alla Lazio a fine stagione. “Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore – ha spiegato il centrocampista spagnolo, per poi assicurare – Continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, come ho sempre fatto“.