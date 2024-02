Lazio alla ricerca del riscatto contro il Milan, Hysaj: “In campo come col Bayern”

Una cena per ricompattare l’ambiente e lanciare l’assalto a un piazzamento Champions che, al momento, ha il sapore del miracolo sportivo. La Lazio, dopo il ko con la Fiorentina, cerca di riprendere la marcia nonostante all’Olimpico arrivi il Milan di Stefano Pioli, lanciatissimo all’assalto del secondo posto. Una sfida sulla carta proibitiva, che anticipa quella altrettanto complicata al Bayern Monaco, ma che gli uomini di Sarri vogliono portare a casa. “Gare del genere sogni di viverle da quando sei bambino, sarà una bellissima partita. Abbiamo la possibilità di far bene contro una grande squadra come il Milan“, le parole di Elseid Hysaj, difensore biancoceleste ai canali ufficiali del club. Che poi aggiunge: “Servirà la stessa Lazio vista contro il Bayern Monaco, quindi sul pezzo, che sappia affrontare e poi superare i vari momenti di difficoltà che ci saranno nel corso della sfida. Dobbiamo cercare di fare di più perché lo meritiamo noi, la città e i tifosi. Sappiamo di dover migliorare tutti quei dettagli che fanno la differenza, di stare compatti e crederci fino alla fine“, conclude.

Una partita complicata quella che attende la Lazio nonostante Sarri cominci a recuperare pedine. Gli unici due indisponibili, infatti, rimangono Rovella e Patric con tutti gli altri a svolgere la rifinitura. Contro i rossoneri, infatti, tornerà Gila in difesa, che ha scontato la squalifica, affiancando l’ex rossonero Romagnoli, i due si piazzeranno a protezione di Provedel con Marusic e Hysaj sulle fasce. In mediana confermati Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto mentre in avanti Zaccagni insidia Isaksen per una maglia da titolare con Felipe Anderson e Immobile che sembrano invece certi del posto. Servirà la miglior Lazio, la stessa che Sarri spera di ritrovare con il recupero dei titolari, chiamati a portare i biancocelesti alla rimonta per non abbandonare definitivamente la possibilità di cullare quel sogno chiamato Champions League.