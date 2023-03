Lazio, 0-0 a Bologna: niente reazione, ma c’è record di clean sheet in trasferta in stagione

La Lazio non trova la reazione dopo la sconfitta con l’AZ e manca l’aggancio al secondo posto. Ma al Dall’Ara, con lo 0-0 col Bologna, stabilisce il suo nuovo record di clean sheet in trasferta in stagione: nove, più dell’anno dello Scudetto del 2000, meglio di tutti in Europa al momento nei top 5 campionati. E’ l’unica notizia positiva per i biancocelesti che perdono per squalifica anche Matias Vecino in vista del derby. La Lazio sale a 49 punti, il Bologna stacca momentaneamente di un punto la Juventus penalizzata. La gara è a due facce: ritmi alti nel primo tempo, stanchezza decisiva nella ripresa. La prima occasione da gol è della Lazio: Luis Alberto (sei assist in carriera con i rossoblù) inventa una palla in area per Pedro che sbaglia il diagonale da posizione favorevole. Ma pochi minuti dopo è il Bologna a sfiorare il vantaggio: Kyriakopoulos crossa dalla sinistra, Ferguson di testa schiaccia ma trova solo il palo. Al 33′ altro lampo: grande azione manovrata dei rossoblù, Moro conduce palla e serve Barrow che rientra sul destro e calcia sul primo palo, Provedel è attento. Come è attento Skorupski due minuti dopo: primo intervento su Luis Alberto lanciato a rete, poi seconda respinta sul tiro di Felipe Anderson. Prima del duplice fischio, Vecino rimedia un giallo pesante: era diffidato, salterà il derby. Ad inizio ripresa Bologna ancora pericoloso. Altra ripartenza manovrata, da una corsia all’altra, che porta al tiro Kyriakopoulos: palla di un soffio fuori. Thiago Motta sceglie la cart Zirkezee, ma l’ex Bayern Monaco entra male. Ancora panchina per Arnautovic. Sarri invece è costretto a spendere un cambio: Luis Alberto, dopo nausea e giramenti di testa, chiede il cambio. Al suo posto c’è spazio per Basic. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano. Il primo vero squillo è del Bologna e arriva tardi: all’82’ Barrow calcia da fuori area e sfiora il palo. Sarri opta per il cambio Pedro-Cancellieri, mentre Motta risponde con Soriano. Nel finale di gara però è la stanchezza a fare da padrona. E alla fine la partita scivola lentamente sul binario dello 0-0 che forse non accontenta nessuno.