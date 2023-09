La sorpresa Lecce non cambia i piani di Allegri: la Juventus prepara il turn over

La Juventus non gioca l’Europa, ma Massimiliano Allegri non rinuncia al turn over nel turno infrasettimanale di campionato. Domenica i bianconeri sfideranno l’Atalanta, ma prima saranno impegnati martedì sera contro il Lecce. Proprio contro i giallorossi all’Allianz Stadium sono previsti i cambi di formazione, anche se la classifica vede la squadra di D’Aversa a quota 11 punti, uno in più della Juve, meno solo di Inter (15) e Milan (12). Nella sua storia la squadra pugliese non era mai rimasta imbattuta in tutte le prime cinque partite disputate in un massimo torneo. L’impresa è riuscita a D’Aversa che ha ereditato un gruppo giovane da Baroni, senza Hjulmand ma con Almqvist e Krstovic in più. Oggi il Lecce è più solido e ancora più aggressivo, ma è anche concreto e lucido sotto porta. Sono sette i gol dei giallorossi in questo avvio di stagione, meno solo delle 12 reti nelle prime cinque partite della stagione 2004/05.

L’avvio sorprendente dei pugliesi però non cambia i piani di Allegri, che cambia l’11 titolare. Si scaldano Milik e Rugani, che cercano una chance dal 1′. Sulle fasce può toccare a Weah con Cambiaso sull’altro lato. Se Locatelli e Rabiot sono (almeno in questo momento) intoccabili, discorso diverso per Miretti che dovrebbe lasciare il posto a Fagioli. Spazio ancora a Dusan Vlahovic, fermo a quota quattro reti dopo una serata tutt’altro che entusiasmante nella sconfitta col Sassuolo. Possono riposare Bremer e Chiesa, che con quattro reti vive il suo miglior avvio in carriera. L’attaccante ex Fiorentina sta vivendo un 2023 da incorniciare e le paure e le ansie da infortuni sembrano ormai alle spalle. Chiesa ha segnato sei gol nelle ultime otto presenze in Serie A, tanti quanti nelle precedenti 51 gare in campionato, ma contro il Lecce troverà spazio solo a gara in corso per una mera ragione di gestione fisica. Può dare forfait invece Moise Kean, non al meglio per il problema alla tibia. Di fronte un Lecce che non vuole fermarsi. Undici punti in classifica, una quota che nella scorsa stagione fu raggiunta e superata solo alla quattordicesima giornata. Il record di punti è un motivo in più per viverla come un match d’alta classifica.