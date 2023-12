La Juventus sbarca su Threads: “Ancora una volta protagonisti”

La Juventus sbarca su Threads, la nuova piattaforma social di Meta che è stata attivata anche per l’Italia a partire da mezzogiorno di oggi, giovedì 14 dicembre: “Una nuova frontiera per la comunicazione digitale che vedrà la Juventus protagonista ancora una volta con l’obiettivo di ingaggiare un numero sempre più ampio di follower che si andranno ad aggiungere a un ecosistema di quasi 160 milioni tra tutte le piattaforme principali”, si legge in una nota dei bianconeri, che ricordano come siano già il primo brand italiano su Facebook, Instagram e TikTok.