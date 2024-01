Juventus-Sassuolo, Allegri: “Inter lepre? Come giocare guardie e ladri, i ladri scappano e le guardie rincorrono”

“Inter lepre e voi cacciatori? Se c’è uno davanti c’è qualcuno che insegue per forza, come il gioco guardie e ladri. I ladri scappano e le guardie rincorrono”. Con questa battuta Massimiliano Allegri risponde al duello Scudetto con l’Inter dopo che la Juventus si è riportata a -2 dalla capolista dopo venti giornate di campionato. “Dobbiamo stare sereni – ha proseguito l’allenatore bianconero ai microfoni di Dazn – abbiamo messo la quinta a 16 punti e questo è importante, poi vedremo”.

Sulla vittoria con il Sassuolo: “Stasera non era semplice, il Sassuolo veniva da aver battuto la Fiorentina e anche stasera ci ha messo un paio di volte in difficoltà. Pensiamo al Lecce, abbiamo 49 punti e bisogna continuare a lavorare, a migliorare e a stare in silenzio. “E’ stata una bella partita. Delle volte abbiamo sbagliato tecnicamente, dovevamo essere più lucidi vicino all’area. Non era semplice, i cambi hanno fatto bene e questo è molto importante, Dobbiamo lavorare sui nostri limiti e soprattutto tenere questo spirito di squadra”.

Su Vlahovic, autore di una doppietta: “Sta crescendo. Col Frosinone ha fatto una brutta mezz’ora, lo sa e quello è segno ancora di una non maturità. Stasera è stato più sereno, ha il tempo davanti a se non deve cadere negli errori commessi col Frosinone”, ha concluso.