Juventus, Rugani blinda la difesa: con lui titolare un gol subìto in otto gare

Nell’emergenza difensiva, condizionata dalle assenze di Danilo e Alex Sandro, la Juventus si ricorda di Daniele Rugani che a 29 anni non è più quel centrale di belle speranze su cui i bianconeri puntavano in passato. Per lui 24 presenze nelle ultime tre stagioni. Poche, pochissime per chi dal 2016 al 2018 è stato anche nel giro della nazionale azzurra. Eppure, nelle sue ultime apparizioni Rugani ha dimostrato di essere non un tappabuchi d’emergenza, ma un difensore affidabile. E i numeri gli danno ragione. Come si legge negli insights della Lega Serie A, a partire dallo scorso campionato, la Juventus ha subìto soltanto un gol nelle otto partite in cui Rugani è partito titolare. Mentre sono 38 le reti incassate in 39 match senza l’ex Empoli in campo dal 1′. Non solo. I bianconeri con il classe ‘94 nell’11 di partenza nel periodo considerato hanno vinto il 75% degli incontri di Serie A a fronte del 56% senza di lui dal primo minuto.