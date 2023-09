Juventus: Pogba in tribunale, oggi il confronto con i cinque sospettati del suo rapimento

Giornata in tribunale a Parigi per Paul Pogba. Oggi ci sarà il confronto con i cinque sospettati di aver avuto un ruolo nel suo rapimento nel marzo del 2022, quando due persone incappucciate lo minacciarono chiedendogli 13 milioni di euro. Il confronto è un passo cruciale nell’inchiesta giudiziaria aperta nel settembre 2022, poiché le versioni divergono tra il campione del mondo e i cinque uomini, accusati di sequestro di persona ed estorsione commessa con l’uso di armi, nonché per partecipazione ad un’associazione per delinquere.