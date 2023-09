Coppa Davis 2023, Djokovic: “I giovani hanno bisogno di preservarsi, anche io non ho giocato sempre le qualificazioni”

Quella del 2023 è una Coppa Davis che ha suscitato molte polemiche a causa delle tante assenze last minute da parte delle punte principali delle squadre. Da Alcaraz per la Spagna, passando per Fritz per gli Usa fino a Sinner per l’Italia. Tutti tennisti giovani, che hanno scatenato le reazioni degli appassionati al momento dell’arrivo del 36enne Djokovic a Spalato dopo lo Us Open vinto in finale con Medvedev. Il serbo ha difeso così la decisione in particolare di Alcaraz, che avrebbe dovuto affrontare oggi nella sfida tra Serbia e Spagna: “I giocatori hanno bisogno di preservarsi fisicamente e mentalmente. Molti appassionati saranno delusi, non capiscono perché i ragazzi di 20 anni abbiano la necessità di riposare. Quando ero più giovane anche io non ho giocato spesso le qualificazioni. Siamo in giro per il mondo tutto l’anno e ogni tanto abbiamo bisogno di staccare. Se devo parlare da serbo, l’assenza di Alcaraz è sicuramente un fattore a nostro favore”.