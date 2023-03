Juventus, oggi l’udienza al Consiglio di Stato sull’utilizzo delle carte consegnate dalla Procura Figc

E’ calendarizzata per oggi l’udienza nel merito al Consiglio di Stato, che si riunirà in udienza collegiale, in merito all’obbligo della Procura Figc di mettere a disposizione della difesa della Juventus le carte, tra cui quella Covisoc, che avrebbero potuto contenere informazioni importanti sul fonte del caso plusvalenze. La nota 10940 è stata in realtà già consegnata da Chiné al club bianconero, e non sembra possa contenere nulla di decisivo a favore della società piemontese, ma quest’ultima fa leva non tanto sul contenuto quanto sul vizio di forma della mancata tempestiva consegna. La Procura federale, infatti, ha perso il ricorso al Tar e ha dovuto consegnare il documento, non ravvisando il Consiglio di Stato la possibilità di accettare la richiesta di sospensiva presentata dall’accusa.

Il Consiglio di Stato ha fissato per oggi l’udienza in cui verrà discusso il ricorso della Procura Figc, a quasi un mese di distanza dalla discussione al Collegio di Garanzia dello Sport del 19 aprile. Un eventuale rigetto del ricorso federale andrebbe a creare un “pericoloso” precedente per la giustizia sportiva, con il responso al ricorso delle difese al Tar e al Consiglio di Stato giunto prima della conclusione dell’iter sportivo. In sostanza, emergerà quest’oggi se la Juventus potrà utilizzare nel suo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport le carte consegnate dalla Figc, non tanto nel loro contenuto ma per argomentare la violazione dei principi del giusto processo per via della consegna tardiva e imposta dai tribunali.