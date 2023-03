Cio, Bach: “La politica non può decidere chi prende parte a una competizione”

“Se la politica decide chi può prendere parte a una competizione, allora lo sport e gli atleti diventano strumenti della politica. Dobbiamo essere politicamente neutrali ma non apolitici”. Lo ha detto Thomas Bach, presidente del Cio, intervenendo a un evento a Essen, in Germania: “In entrambi i casi non è consentito un isolamento così totale delle persone per il loro passaporto. Sappiamo bene che la politica governa il mondo. Sappiamo bene che le nostre decisioni hanno implicazioni politiche e dobbiamo tenerne conto nelle nostre riflessioni. Ma non dovremmo commettere l’errore di elevarci ad arbitri di controversie politiche perché saremmo schiacciati da questi poteri politici”.