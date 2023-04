Juventus-Napoli stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Napoli, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Chiaramente il big match di questo turno di campionato. Tanta curiosità di vedere come gli uomini di Spalletti reagiranno alla delusione arrivata dalla Champions. Invece è stata una settimana positiva per i bianconeri, che hanno agguantato un posto tra le prime quattro in Europa League e con la restituzione dei punti si ritrovano terzi in classifica. In più, la sconfitta della Lazio permetterebbe a Vlahovic e compagni di effettuare il sorpasso in caso di vittoria odierna. La sfida è in programma oggi, domenica 23 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.