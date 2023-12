Juventus-Napoli, infortunio muscolare per Vlahovic: chiede il cambio

Problema muscolare per Dusan Vlahovic. Nel corso del secondo tempo di Juventus-Napoli, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, l’attaccante serbo ha accusato un risentimento proprio nel momento in cui aveva provato a scattare in profondità. Dopo qualche secondo Vlahovic si è accasciato a terra ed ha chiesto il cambio, al suo posto Allegri ha messo in campo Milik. Per scoprire l’entità dell’infortunio di Vlahovic bisognerà attendere gli esami strumentali che probabilmente verranno effettuati nella giornata di domani.