Juventus-Napoli, Di Lorenzo preoccupa Mazzarri: noie muscolari per il capitano

Ore di preoccupazione per il Napoli, a pochi giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus in programma venerdì alle ore 20:45. Come riportato dall’edizione online de “Il Mattino”, lo staff medico partenopeo dovrà valutare le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano avrebbe accusato qualche noia muscolare nel corso dell’allenamento svolto ieri mattina a Castel Volturno, destando non poca preoccupazione vista anche l’emergenza infortuni del Napoli sulle corsie laterali. Olivera e Mario Rui sono infatti lungodegenti e anche Zanoli, unica vera alternativa a Di Lorenzo, non è al meglio ed è stato costretto a saltare la trasferta di San Siro contro l’Inter.

La speranza è che possa trattarsi solo di un affaticamento muscolare e che quindi il capitano partenopeo possa partire per Torino ed essere a disposizione di Mazzarri. Solo le prossime ore potranno però chiarire il quadro della situazione.