Juventus-Napoli, Di Canio: “Fagioli ha sottovalutato il pericolo sul gol, vive un momento difficile”

Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky, ha analizzato il gol di Giacomo Raspadori che, al 93′, ha regalato al Napoli il definitivo 1-0 contro la Juventus: “Cuadrado è fuori posizione e tocca a Fagioli recuperare e coprire sulla destra – ha affermato Di Canio –. Invece in un’azione che dura tanto il centrocampista si avvicina al piccolo trotto e si rende conto del pericolo troppo tardi: è un giovane ed è già stato importante per la Juve, ma vive un momento difficile. Sul gol di Raspadori, Fagioli è stato ingenuo e a questi livelli, in queste partie, non te lo puoi permettere”.