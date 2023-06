Juventus, Milik: “Stagione non semplice con decisioni strane e punti tolti a campionato in corso”

L’attaccante della Juventus Milik ha parlato dal ritiro della Polonia, che sta preparando l’amichevole contro la Germania il 16 e la partita contro la Moldavia valida per le qualificazioni all’Europeo, della stagione deludente della sua squadra: “La partenza è stata sicuramente buona poi mi sono infortunato e sono rimasto fuori per un mese e mezzo ed è stato difficile tornare ai miei livelli. Inoltre non è stata una stagione semplice per tutta la squadra e la società, ci sono state decisioni davvero strane e ci sono stati tolti dei punti a campionato in corso”.