Juventus, Marchisio: “Plusvalenze? Spero che le indagini chiariscano se fatte da una sola parte o no”

Dopo il post sui social che aveva fatto discutere, Claudio Marchisio è tornato a parlare della penalizzazione di 15 punti per la Juventus dopo il caso plusvalenze. Intervento a 90° Minuto, l’ex calciatore bianconero ha dichiarato: “Non è che voglio difendere la Juve, ma le intercettazioni le abbiamo lette tutti. Mi auguro che si faccia chiarezza tramite indagini se siano coinvolte anche altre parti. In fondo le plusvalenze si fanno in due, vediamo cos’altro emergerà. Spero che chi di dovere lavori al più presto perché manca un delicato principio contabile. Mi auguro che non ci sia una nuova Calciopoli“.