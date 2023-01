Arsenal, Arteta: “A livello mentale e emotivo siamo stati bravi, per il titolo è ancora lunga”

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 3-2 sul Manchester United: “Grandi emozioni, tanta passione e tanta qualità. Riuscire a giocare così per tutta la partita e a rimontare contro una squadra del genere è stato incredibile. A livello mentale ed emotivo siamo stati tranquilli e determinati, gestendo bene i vari momenti della partita. Abbiamo fatto le stesse cose, ci abbiamo sempre creduto e alla fine siamo riusciti a vincere. In tante occasioni la palla non è entrata, ma ci abbiamo creduto e alla fine abbiamo segnato. Titolo? Abbiamo avversari più abituati a vincere rispetto a noi, è ancora lunga”, ha concluso l’ex vice allenatore al City di Guardiola.