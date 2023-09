Juventus-Lecce 1-0, Sticchi Damiani: “Abbiamo giocato bene, il gol nasce da un angolo inesistente”

Il patron del Lecce Sticchi Damiani ha commentato la sconfitta della sua squadra in casa della Juventus per 1-0: “Abbiamo giocato bene, la Juventus non ha avuto tante occasione grazie al nostro ottimo lavoro in fase difensiva. In attacco abbiamo creato poco perché di fronte avevamo una squadra che doveva per forza fare tre punti. Siamo usciti a testa alta dallo Stadium. Sul gol subito l’angolo non c’era, l’ultimo tocco era di Rabiot. C’è stato anche un fallo di mano nell’azione che non è stato segnalato. Il Var non ha potuto intervenire perché era un episodio superato da una rimessa in gioco, ma se c’è un errore andrebbe segnalato. Ora ci aspetta un’altra sfida difficilissima. Arriverà un Napoli agguerrito al Via del Mare, giocheremo da squadra organizzata cercando di colpire in contropiede”.