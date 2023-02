Juventus, Iuliano: “Con Pogba gestione fallimentare, riprenderei subito Antonio Conte”

L’ex difensore della Juventus, Mark Iuliano, ha parlato del momento vissuto attualmente dai bianconeri, con un focus su Paul Pogba e Massimiliano Allegri. In primo luogo, ai microfoni di Bianconeranews.net, Iuliano ha dichiarato: “Pogba è un grandissimo centrocampista, ma è stata sbagliata la sua gestione negli ultimi mesi. Doveva operarsi subito, invece ha aspettato per il Mondiale e ora si trova nella situazione che tutti conosciamo. Peccato perchè è un tipo di giocatore tecnico, forte e bravo nel palleggio che serve alla Juventus”.

Sulla questione Allegri e panchina invece afferma: “Quando fu deciso di riprendere Allegri, tutti sapevano come fa giocare le sue squadre. In passato ha vinto titoli con i campioni perchè è un grande gestore, ma dover allenare i giocatori è diverso. Comunque prima di pensare all’esonero, occorre tener conto al suo oneroso stipendio. Poi secondo me le valutazioni andavano fatte prima di prendere Allegri, forse era giusto tenere Sarri. Io riprenderei subito Antonio Conte, conosce l’ambiente e sarebbe l’uomo giusto”.