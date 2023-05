Juventus, Christillin: “Mi aspetto una penalizzazione minore ma senza Champions”

Ospite di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, Evelina Christillin si è espressa in merito alla nuova sentenza a cui andrà incontro la Juventus per il caso plusvalenze: “Credo che ci sarà qualcosa di minore rispetto ai 15 punti. A mio avviso si tratterà di una penalizzazione che impedirà ai bianconeri di andare in Champions League“. La tifosa bianconera ha poi proseguito: “Sicuramente andare in Champions League vale circa cinque volte tanto andare in un’altra coppa, tuttavia le competizioni europee sono tre. Temo che per noi juventini sarà una bella botta, che siano 10 o 13 punti“.

“Non escludo che la Juventus venga addirittura esclusa dalle coppe per il filone della manovra stipendi. In fondo i rapporti tra le parti non sono eccellenti dopo il caso Superlega e non si sono visti tentativi di riconciliazione – ha proseguito Christillin – Concordo con Allegri quando dice che senza penalizzazione sarebbe stato un altro campionato. A Max va dato credito per aver mantenuto un certo equilibrio: oltre che allenatore è stato anche psicologo. E’ mancato il gioco, ma ha fatto quello che poteva“.